“Diamanti Grezzi (I)”, al Circolo Pianacci del Cep il concerto dell’Ensemble di Ottoni del Conservatorio Paganini

Sabato 20 maggio, alle ore 16,30, nella Sala Foglino, Circolo ARCI Pianacci, via della Benedicta 14, a Genova Voltri, l’Associazione Anfossi, in collaborazione con la Scuola della Pace della Comunità di Sant’Egidio Liguria e l’Istituto Comprensivo di Voltri 2 di Genova, presenta il progetto speciale DIAMANTI GREZZI (I), con il concerto dell’Ensemble di Ottoni del Conservatorio di Genova “N. Paganini” e gli studenti di tutte le classi del plesso “Aldo Moro”, facente parte dell’Istituto Comprensivo di Voltri 2

Il progetto ha ottenuto il patrocinio del Comune di Genova – Municipo VII Ponente.

Ingresso gratuito. Seguira’ una merenda nei locali della scuola.

Per informazioni e prenotazioni scrivere a: info.associazionepan@gmail.com

È un progetto innovativo che vede coinvolti i ragazzi della scuola del CEP di Pra’, quartiere ad alta dispersione scolastica, e l’Ensemble di Ottoni del Conservatorio Paganini di Genova. Attraverso la collaborazione con la Scuola della Pace di Sant’Egidio presente sul territorio, l’Associazione ha ideato e creato un progetto musicale condiviso dalla popolazione e in particolare dalle nuove generazioni e non solo, promuovendo una divulgazione inclusiva, paritaria e in grado di coinvolgere persone di ogni età.

L’ensemble, formato da 24 elementi di diverse età, diretti dal Prof. Fabiano Cudiz, creerà un ponte con i ragazzi del quartiere, mediante l’esperienza musicale. Il programma sara’ vario e molto godibile, dal reperorio classico alla musca pop e di Ennio Morricone, ma anche l’Inno di Mameli e un brano originale scritto dai bambini della classe terza e quarta elementare.

L’obiettivo principale è quello di sviluppare la capacità di percezione, di curiosità, di offrire stimoli e occasioni per un clima relazionale positivo, valorizzando le diverse culture di appartenenza. Ciò e’ avvenuto nei giorni precedenti al concerto di sabato 20, attraverso incontri organizzati tra l’Ensemble e gli studenti, coordinati dalle maestre e dai professori dell’Istituto.

DIAMANTI GREZZI, trasformato in modello, verrà ripetuto ogni anno e non solo al CEP di Voltri, ma anche in altri quartieri periferici della nostra citta’, rimodulato musicalmente con proposte sempre nuove e interessanti e con nuovi attori, nel senso di partner, fermo restando naturalmente la piena e attiva partecipazione dei ragazzi e della popolazione delle zone via, via coinvolte.

La cultura, in particolare la musica, vuole quindi farsi mezzo di riscatto e d’inclusione sociale, di crescita emotiva e culturale, di “avvicinamento del centro alla periferia”, diventare un presidio irrinunciabile per la cittadinanza che abita zone troppo spesso dimenticate dagli eventi culturali e un accrescimento anche per chi organizza e porta la musica in queti quartieri della nostra citta’. Non a caso il titolo, Diamanti Grezzi, un progetto musicale ad alto valore aggiunto.

Di seguito il programma, l’organico dell’Ensemble e il curriculum del direttore.

ENSEMBLE di OTTONI del CONSERVATORIO “Niccolo’ Paganini” di Genova

Fabiano Cudiz, direttore

Programma:

G. Gabrieli Sonata pian e forte

J. Clarke Trumpet voluntary

J. Pachelbel Kanon

G. Puccini Oh mio babbino caro

G. Carmichael Stardust

E. Morricone Two songs

C. Hazell More cats

P. Williams Happy

Trombe

Deborah Pirrone

Marco Caviglia

Pietro Pietrangeli

Camilla Cisneros

Daniele Zigrino

Chiara Siracusa

Nicolò Saettone

Lorenzo Fanciulli

Pietro Piva

Leonardo Grillotti

Mattia Serriello

Roberto Lombardo

Corno

Tiziano Robello

Tromboni

Matteo Ferracuti

Davide Pedrazzi

Lorenzo Bonora

Mattia Parente

Emanuele Mezzone

Chiara Fanciulli

Giorgio Boni

Lorenzo Martini

Guglielmo Nicolini

Andrea Santini

Tuba

Roberto Savaia

Fabiano Cudiz inizia gli studi musicali presso la scuola di musica della Banda Musicale di Corno di Rosazzo (Ud), suo paese natio, con il M°.V. Nazzi e prima dell’ammissione al Conservatorio con il Prof.L. De Cecco. Si diploma in tromba nel 1987 presso il Conservatorio “J.Tomadini” di Udine studiando con i Professori G. Buonomo e V.Pancaldi. Si perfeziona a Lubiana (SLO) con il M° S.Arnold ed in seguito dal 1989 al 1991 con il M°R. Delmotte, ottenendo il primo premio al corso superiore presso il Conservatorio Nazionale di Versailles (FRA). Nel 1986 è finalista presso l’orchestra giovanile europea (ECYO). Nel 1991 è risultato idoneo alle audizioni di tromba presso il Teatro dell’Opera di Roma e dell’Arena di Verona. Sempre nello stesso anno vince il concorso per prima tromba presso il Teatro “La Fenice” di Venezia, ricoprendo tale ruolo dal 1991 al 2005. Nel 2003 è risultato idoneo al concorso di seconda tromba presso l’orchestra di Cannes (FRA) e secondo idoneo al concorso di prima tromba presso l’orchestra Rai di Torino. Nel 2004 è finalista al concorso di prima tromba presso l’orchestra del Teatro “La Scala” di Milano e vincitore del concorso per prima tromba presso il Teatro “Carlo Felice” di Genova. Dal 2005 al 2015 ha ricoperto il ruolo di prima presso l’orchestra del Teatro “C. Felice” di Genova. Ha collaborato e collabora con varie orchestre italiane: Teatro Verdi di Trieste ,Teatro La Fenice di Venezia, Teatro e Filarmonica La Scala di Milano, Teatro Comunale di Bologna, orchestra Rai di Torino, Teatro Maggio Musicale Fiorentino, orchestra Santa Cecilia di Roma, Teatro Opera di Roma, Orchestra Sinfonica di Siviglia (SPA). Nel 1992 è risultato idoneo al Concorso Nazionale per l’insegnamento di tromba presso i Conservatori Musicali Italiani. E stato docente presso i Conservatori Musicali di Udine, Trieste e Cuneo e Torino. Attualmente è docente di tromba presso il Conservatorio “Niccolò Paganini” di Genova. Da solista ha collaborato in varie occasioni con l’orchestra del Teatro La Fenice. Nel 2007 è stato invitato al 44° Festival di Cervo (IM) con gli ottoni del Teatro Carlo Felice di Genova e nel 2008 sempre al Festival di Cervo (IM) come solista accompagnato dall’orchestra “ I cameristi della Fenice”. Svolge attività con varie formazioni cameristiche, in particolar modo con il quintetto d’ottoni “Spilimbrass”. Recente è la pubblicazione del cd “Italian Symphony” con il quintetto Spilimbrass. E stato docente per diversi anni ai Corsi di perfezionamento musicali tenuti dall’Istituto Musicale “G.A.Fano” di Spilimbergo (PN). Dal 2014 collabora in qualità di tutor (sezione trombe) presso l’orchestra giovanile asiatica (AYO) di Hong Kong (CINA). Inoltre, da diversi anni e’ docente di tromba ai Campus Musicali organizzati da ANBIMA FVG che si tengono in estate a Piani di Luzza (UD).

