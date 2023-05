Venerdì alla Feltrinelli Giovanni Baglioni presenta il disco “Vorrei bastasse”

Venerdì 19 maggio dalle ore 18.00 Giovanni Baglioni, artista fra più i originali nel panorama italiano della chitarra acustica contemporanea solista, sarà nel negozio di via Ceccardi per presentare il nuovo disco

“Vorrei bastasse” è già disponibile nei negozi tradizionali e negli store digitali in formato cd e vinile dal 24 marzo.

“Vorrei bastasse” arriva a più di 10 anni di distanza dal precedente disco “Anima Meccanica” e contiene otto brani inediti nei quali Giovanni Baglioni conferma un estro compositivo peculiare, accompagnato da una padronanza tecnica affinata attraverso il suo percorso di esecutore e compositore.



“Vorrei bastasse”, fin dalla scelta del titolo, è testimonianza di un sentimento di inquietudine che ha accompagnato l’artista. Da un lato il peso delle aspettative che ha percepito e che lo hanno a tratti scoraggiato e fatto dubitare della scelta del proprio percorso di vita. Dall’altro il malcontento e l’amarezza per un mondo che sembra interessarsi sempre meno all’essenza in favore dell’apparenza, che brama i personaggi perché la musica sembra bastare sempre meno. Questa lotta emotiva si è risolta così come lui stesso racconta: «“Vorrei bastasse” è un atto liberatorio, col tempo ho dovuto riconoscere che la musica è il linguaggio che più mi parla e mi emoziona; ho tentato più volte di allontanarla ma alla fine ha vinto lei, e mi sono dovuto dolcemente arrendere al fatto che sia la mia strada»

Nella copertina del disco, realizzata da Alessandro Dobici, è rappresentato il rapporto che l’artista vuole instaurare col pubblico: in contrasto con un mondo che sgomita per manifestare la propria presenza, egli si offre al mare come un messaggio in bottiglia che chiunque può scegliere di raccogliere e accogliere, senza che sia esso ad imporsi. «Vorrei bastasse la musica, perché già nella sola musica c’è tanta passione, dedizione, impegno».

Il disco è accompagnato dall’uscita in radio del brano “Emisferi” che ha la peculiarità di essere eseguito chitarra e pianoforte in simultanea. Come racconta Giovanni: «La ricerca tecnica può essere un percorso molto stimolante che però rischia di trascinare in un vortice che allontana dalla centralità del discorso musicale, diventando essa più il fine che il mezzo. In questo caso l’idea di utilizzare due strumenti è nata dalla sfida di suonare con una mano sola con la tecnica del tapping una parte pensata inizialmente per due mani. Il risultato è una sorta di dialogo fra i due strumenti che inizia curioso e guardingo, si infittisce e si anima nella parte centrale per poi acquietarsi e rarefarsi nel finale». Il singolo è accompagnato da un videoclip di grande impatto che evidenzia anche visivamente la padronanza tecnica di Giovanni nell’alternare e fondere l’utilizzo dei due strumenti.

