Festa a Pontedecimo, linee bus 63, 63/, 65 e 663: variazioni di percorso da venerdì 19 a domenica 21 maggio

A seguito dell’interdizione al transito veicolare di alcune vie di Pontedecimo in occasione della Festa di Primavera, le linee in questione modificano il percorso. Ecco come

Linee 63, 63/ e 663

Dalle ore 17.00 di venerdì 19 maggio alle ore 01.00 di sabato 20 maggio e dalle ore 17.00 di sabato 20 maggio alle ore 01.00 di domenica 21 maggio, le linee 63, 63/ e 663 modificano il percorso con le seguenti modalità:

Direzione Pontedecimo: i bus, giunti in via Semini, proseguono sul ponte della forestale, via San Quirico, via Anfossi dove riprendono regolare percorso.

Direzione Sampierdarena: percorso regolare.

Linea 65

Dalle ore 14.00 di venerdì 19 maggio alle ore 09.00 di domenica 21 maggio, la linea 65, in direzione San Cipriano, transita per via Anfossi anziché per via Poli.

