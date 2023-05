Nuovo contratto con IGP Decaux, aumentano le pensiline sponsorizzate: saranno 700

Rimozione di 145 pensiline di fermata degli autobus presenti lungo le linee interessate dai nuovi 4 Assi di Forza e riposizionamento di circa 90 di esse sulle linee periferiche, sostituendo le pensiline esistenti secondo il cronoprogramma del nuovo progetto del Trasporto Pubblico Locale

Estensione degli interventi di pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria – già in corso – alle 204 pensiline di proprietà comunale del vecchio modello AMT così che, a regime, IGP Decaux gestirà la totalità delle circa 700 pensiline presenti sul territorio comunale, comprese quelle di nuova generazione che saranno collocate sugli Assi di Forza del TPL.

Sono queste le novità più previste dall’aggiornamento del contratto tra Comune di Genova e IGP Decaux per la gestione e manutenzione delle pensiline di fermata degli autobus.

Il contratto con IGP Decaux, stipulato nel 2001, prevedeva l’installazione e la successiva manutenzione di manufatti di arredo urbano recanti spazi pubblicitari. In particolare, tale contratto disciplinava la gestione e manutenzione di 452 pensiline di fermata autobus, il cui sfruttamento pubblicitario costituisce la fonte di finanziamento del servizio.

Parallelamente, nel corso del 2022 il Comune ha sviluppato, con il supporto di AMT, un Piano di miglioramento delle fermate TPL, finanziato con fondi del DM 109/2018 (c.d. Decreto Genova) per un importo di 600.000 euro. Il progetto, finalizzato a migliorare la qualità della fruizione del servizio di trasporto pubblico locale non solo lungo le direttrici principali ad alta frequentazione ma anche lungo le linee secondarie o collinari, si è articolato nei seguenti interventi su parte delle 204 pensiline di proprietà comunale, escluse dal summenzionato contratto con IGP Decaux:

-manutenzione straordinaria (revamping) di 27 pensiline di fermata;

-totale sostituzione di 11 pensiline;

-realizzazione di 2 nuove fermate ad isola protesa, con ubicazione in zone ad alta frequentazione e visibilità e con particolari esigenze di miglioramento delle condizioni di sicurezza per l’utenza.

Inoltre, al fine di garantire il mantenimento in stato di decoro ed efficienza anche delle 204 pensiline di proprietà comunale, il contratto tra Comune di Genova e IGP Decaux è stato aggiornato con un ampliamento del perimetro.

Oltre alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle 454 pensiline di proprietà IGP Decaux, il nuovo contratto prevede in particolare:

-la rimozione di 145 pensiline modello Grimshaw di proprietà IGP Decaux, in acciaio e cristalli, attualmente presenti lungo le linee interessate dai nuovi 4 Assi di Forza in corso di realizzazione, con lo spostamento di circa 90 di queste e il loro riposizionamento sulle linee periferiche con sostituzione delle pensiline esistenti, secondo il timing previsto dal progetto dei 4 Assi di Forza;

-la pulizia, manutenzione ordinaria e straordinaria delle 204 pensiline del vecchio modello AMT, con decorrenza immediata, nel corso del 2023. Questa attività è già stata in parte sviluppata e le pensiline, comprese quelle periferiche che da tempo erano in stato di abbandono, sono in fase di rinnovamento. Sono stati attuati interventi di rimozione di affissioni abusive, scritte, pulizia straordinaria, verniciature, sostituzione di componenti ammalorati. Inoltre, entro la fine del 2023 tutte le sale di attesa saranno dotate di adeguata seduta;

-l’installazione delle nuove pensiline sul percorso dei 4 Assi di Forza (circa 190), in base ai tempi del progetto 4AF e gestione pubblicitaria delle stesse in esclusiva ad IGP Decaux.

I costi di tali attività saranno interamente sostenuti dal concessionario che, come contropartita, potrà fruire di un allungamento del periodo di sfruttamento pubblicitario delle pensiline di proprietà, e l’esecuzione sarà realizzata in coerenza con l’avanzamento delle attività del progetto dei 4 Assi di Forza.

Il progetto descritto consentirà di incrementare l’attrattività del trasporto pubblico, considerato il fatto che le sale d’attesa costituiscono il biglietto da visita del Trasporto Pubblico Locale anche da parte di chi non lo utilizza, oltre ad incrementare il livello di comfort del servizio per gli utilizzatori. Particolare attenzione verrà dedicata alle pensiline poste sulle alture che, più di altre, necessitano di interventi strutturali di un certo rilievo, mirati non soltanto ad incrementarne la fruibilità, ma anche e soprattutto ad aumentare i livelli di sicurezza per l’utenza.

A fronte dell’assenza di manufatti digitali utilizzabili dal Comune di Genova per veicolare comunicazione istituzionale e al fine di modernizzare l’arredo urbano con elementi tecnologicamente avanzati, all’interno del contratto tra il Comune di Genova e la società IGP Decaux è stato inserito anche un progetto che prevede l’attivazione di un canale digitale. Nello specifico, il progetto prevede la sostituzione di 40 totem analogici, per manifesti cartacei retroilluminati, attualmente presenti sul territorio, con altrettanti totem digitali di nuova concezione e design, di impatto luminoso pari ai precedenti. Queste installazioni saranno eseguite entro la prossima primavera.

L’obiettivo è quello di ristrutturare, con l’ausilio di nuove tecnologie, la comunicazione pubblicitaria di piccolo formato, consentendo nel contempo l’attivazione di un canale per comunicazioni istituzionali e/o sociali e/o culturali in tempo reale.

«L’aggiornamento del contratto con IGP Decaux è un’occasione importante per ammodernare le nostre pensiline di fermata degli autobus, nel quadro del più ampio e ambizioso progetto dei 4 Assi di Forza per il rinnovamento ed efficientamento del Trasporto Pubblico Locale genovese – dichiara l’assessore alla mobilità integrata e trasporti Matteo Campora – I costi per le attività di manutenzione, sostituzione e riposizionamento delle nostre pensiline sono e saranno interamente a carico del concessionario, a fronte di considerevoli benefici per gli utilizzatori dei bus AMT in termini di comfort di viaggio e sicurezza, con particolare attenzione alle linee che servono le nostre alture e le collegano al centro città. Inoltre, in aggiunta alle pensiline di nuova generazione, il nuovo contratto prevede anche l’installazione di alcune decine di nuovi totem digitali che consentiranno di veicolare messaggi di comunicazione istituzionali attraverso l’attivazione di un canale digitale».

«Le fermate sono parte integrante del sistema di trasporto pubblico, garantire elevati standard di comodità alle zone di attesa vuol dire rendere sempre più attrattivo il servizio per chi lo usa ma non solo – dichiara la presidente di AMT Ilaria Gavuglio – L’obiettivo portato avanti con l’amministrazione è far sì che la mobilità pubblica diventi sempre più la scelta di riferimento dei cittadini e iniziative come questa vanno esattamente in questa direzione, rendono attrattiva e funzionale la rete di TPL. Sono tutte azioni tese a far sì che il cittadino sia sempre più orientato al trasporto pubblico come forma di mobilità di riferimento».

