Cane lasciato chiuso in auto a Pegli, due sanzioni della Polizia locale al proprietario

Sabato trovato un pitbull che vagava da solo. Il proprietario dice di non volersene più occupare: denunciato per abbandono di animali

Oggi, in piazza Bonavino a Pegli, la Polizia locale del 7º distretto è dovuta intervenire per un cane lasciato chiuso all’interno di un’autovettura. Gli agenti hanno elevato due verbali ai sensi del Regolamento comunale per la tutela e benessere degli animali in città, che recita: «Fatte salve le norme vigenti in tema di trasporto comprese quelle del Nuovo Codice della Strada, chi trasporta animali su autoveicoli deve adottare tutte le misure necessarie a prevenire ed a evitare pericoli e/o danni per tutti gli occupanti del veicolo od a terzi. Il conducente deve assicurare: l’areazione del veicolo e la somministrazione di acqua e cibo e adeguate soste in caso di viaggi prolungati. Deve essere inoltre evitata l’esposizione ai raggi solari e alle fonti eccessive di calore o di freddo, per periodi comunque tali da compromettere il benessere e/o il sistema fisiologico dell’animale».

Sabato scorso, invece, alle 21 è stato segnalato alla polizia locale il ritrovamento di un pitbull. Il proprietario ha fatto sapere attraverso un messaggio che nulla voleva sapere della povera bestiola. L’uomo è stato, così, denunciato per abbandono di animali. Il cane è stato sequestrato e portato al canile municipale di Monte Contessa.

