Fermata per guida in stato di ebbrezza, tenta di rubare i taser a un carabiniere. Arrestata ad Arenzano

A Busalla i militari dell’Arma hanno denunciato un’altra donna con tasso di alcol nel sangue cinque volte superiore al limite consentito. Entrambe hanno 45 anni

Ad Arenzano i Carabinieri hanno arrestato una 45 enne italiana, gravata da precedenti penali, per resistenza e oltraggio a pubblico, guida in stato di ebbrezza alcolica con rifiuto di sottoporsi all’alcol-test. I Carabinieri, intervenuti sul posto per effettuare i rilievi del sinistro stradale causato dalla predetta, venivano oltraggiati, in presenza di testimoni, e ostacolati dallo svolgere i rilievi del caso. La donna opponeva resistenza anche alla rilevazione del proprio tasso alcolemico e tentava di sottrarre il taser ad un carabiniere che prontamente la bloccava ponendola in stato di arresto.

A Busalla, sempre i militari dell’Arma, hanno denunciato una 45 enne genovese, gravata da precedenti penali, per guida in stato di ebbrezza alcolica. La donna veniva sorpresa alla guida della propria autovettura con un tasso alcolemico cinque volte superiore al limite consentito e pari a 2,31 grammi per litro. L’autovettura è stata sequestrata e la patente ritirata.

Ieri sera il controllo straordinario del territorio per prevenire le “stragi del sabato sera”. I CC ganno identificato circa 200 persone e controllando un centinaio di veicoli.

