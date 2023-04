Linea Genova-Arquata, cavo elettrico cade su un treno. Linea ferma. Paura per 50 passeggeri evacuati

La mattinata comincia in salita per i pendolari che utilizzano quella linea che passa per Busalla

Linea Genova – Arquata, via Busalla: dalle ore 5:20 circolazione ferroviaria sospesa in prossimità di Genova Rivarolo per un inconveniente tecnico alla linea elettrica

Dalle ore 5:20 sulla linea Genova – Arquata, via Busalla, la circolazione ferroviaria è sospesa in prossimità di Genova Rivarolo per un inconveniente tecnico alla linea elettrica di alimentazione dei treni. Cinquanta persone sono state evacuate dal treno. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco. Non sono noti, al momento, i motivi del distacco del cavo elettrico.

Yeny Galdámez, che ci ha inviato foto e video (e che ringraziamo) racconta che si sono viste scintille e che i passeggeri si sono molto spaventati. Il treno si è fermato e dopo un quarto d’ora, spiega, sono arrivati i vigili del fuoco. A quel punto i passeggeri sono stati fatti scendere dal convoglio.

È in corso l’intervento dei tecnici di RFi, seguiranno aggiornamenti.

Aggiornamento Rfi ore 8:0: Essendo il treno fermo in un punto senza marciapiede è stato chiesto l’intervento dei Vigili del fuoco per supportare il personale del treno nelle operazioni di discesa. La linea non è interrotta I tecnici di RFI sono sul posto per ripristinare la linea elettrica, la circolazione sulla linea Genova-Arquata via Busalla è rallentata. Effetti sulla mobilità ferroviaria: rallentamenti fino a 40 minuti per tre Regionali, otto limitati e due cancellati.





