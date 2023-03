Progetto del parco urbano pensile in via Montesano, Campora: «Siamo abbastanza vicini all’inizio dei lavori»

Sono quelli di potenziamento necessari che si appoggiano sulla volta superiore della galleria. Il progetto, ormai annoso, non è del Comune, ma secondo le informazioni in possesso dell’assessore «negli ultimi due mesi c’è stata una accelerazione»

«Questo è un progetto che è atteso da tanto tempo dai cittadini e dai residenti di via Montesano, via Groppallo e della zona sovrastante – ha detto l’assessore alla Mobilità Matteo Campora rispondendo all’interrogazione del consigliere di Uniti per la Costituzione Mattia Crucioli -. È una zona che necessità spazio perché ha una viabilità limitata, con larghezze stradali contenute e quindi trovare uno spazio verso la ferrovia è necessario. Molti anni fa è partito il progetto con la Cooperativa Borgopila, con alterne vicende legate al potenziamento del nodo ferroviario e il Comune di Genova ha costantemente spinto per il progetto e in ogni sede ne ha raccontato l’importanza. Possiamo dire che siamo abbastanza vicini all’inizio dei lavori di potenziamento necessari che si appoggiano sulla volta superiore della galleria. Sistemi urbani, l’agenzia immobiliare che si occupa dei progetti delle Ferrovie ha già avviato i contatti con i soggetti residenti e mi ritengo ottimista e fiducioso: negli ultimi due mesi c’è stata una accelerazione. Non è un progetto del Comune di Genova, è un edificato su area ferroviaria, ma è un progetto fattibile e c’è interesse: nei prossimi mesi dovremmo avere maggiori informazioni e potrebbe essere opportuno illustrarlo in commissione. I numeri dovrebbero prevedere più di 200 posti auto, 140 stalli a rotazione e un lastrico solare che diventerà una piazza con del verde e colonnine di ricarica, un polmone e una dimensione diversi per un quartiere che necessità spazio».

