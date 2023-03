Silverbus, Comune e Amt a caccia di fondi per ripristinare il servizio

La sperimentazione si è conclusa il 31 dicembre ed è, comunque, stata riservata ai soli quartieri di Marassi e San Fruttuoso. Il risultato è stato positivo, ma il progetto andrebbe rifinanziato e territorialmente ampliato

«Insieme a Amt stiamo verificando la possibilità di trovare fondi idonei per ripristinare il servizio in un territorio più ampio». Lo ha detto l’assessore alla Mobilità Matteo Campora rispondendo all’interrogazione a risposta immediata del consigliere Valter Pilloni di Vince Genova in merito al progetto Silverbus. «Il progetto Silverbus – ha proseguito l’assessore – ha avuto un ottimo successo ed è nato da una intuizione di Amt che ha trovato finanziamento grazie ai fondi del Por-Fesr tramite il progetto Get up. Il servizio era dedicato agli over 65 e la scelta del territorio dove attivare la sperimentazione è avvenuta per criteri anagrafici concentrandosi quindi in bassa Valbisagno, in particolare a Marassi e San Fruttuoso data anche la vicinanza delle strutture ospedaliere come San Martino e Galliera. La sperimentazione si è conclusa il 31 dicembre. È stata estremamente positiva ed è stato apprezzato dai cittadini perché ha concesso ai cittadini più anziani di avere un servizio dedicato e personalizzato che ha consentito loro di recarsi presso gli ospedali in autonomia».

