Via Piacenza 17: per i primi lavori servono 700mila euro. L’appello dei residenti sfollati per l’incendio

Bisogna installare il pallone a copertura del tetto, realizzare una copertura provvisoria, piazzare le impalcature e dei generatori per cominciare gli interventi. Solo per questi primi interventi serve una cifra ingente. Vero che c’è l’assicurazione, ma verrà pagata tra parecchio tempo e senza copertura il palazzo rischia ulteriori danni

L’appello è lanciato a tutti i genovesi, perché possa scattare quella solidarietà che la città ha sempre saputo assicurare. Dopo la mancata risposta del Comune alla richiesta di contribuire ai primi interventi, da fare in fretta per evitare nuovi danni che si aggiungerebbero a quelli del pauroso incendio che il 14 febbraio ha distrutto il tetto e le case degli ultimi piani, gli sfollati si rivolgono ai cittadini di Genova. Oltre ai danni causati dalle fiamme ci sono quelli determinati dall’acqua. Per le operazioni di spegnimento sono state gettate enormi quantità di liquido che sono colate giù per tutto lo stabile di San Gottardo. Sono ancora 96 le persone sfollate, in albergo o in alloggi di fortuna. Per qualcuno di loro la situazione è critica, perché non è facile sostenere le spese dell’affitto con tutte quelle da fare per il ripristino. Se arrivasse almeno il pallone a coprire il tetto, magari, gli inquilini dei piani più bassi potrebbero rientrare.

Il condominio ha quindi deciso di diffondere l’Iban del conto comune chiedendo a chi può di versare anche una piccola cifra per aiutarli. Ecco l’iban del conto intestato al condominio: IT 27 U 02008 01404 000004373913

Mi piace: Mi piace Caricamento...