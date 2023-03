Polizia locale, cinque arresti per i reati di spaccio e detenzione di stupefacenti, per furto e furto aggravato

Un’attività economica è stata sanzionata per disturbo alla quiete pubblica e una per commercio abusivo. Tre persone sono state sanzionate per consumo e detenzione di sostanze alcoliche, mentre sei sono state denunciate per ubriachezza manifesta. Dieci persone sono state sanzionate per aver espletato le loro funzioni fisiologiche in strada, 12 per abbandono di rifiuti e 9 per avercontravvenute alle leggi sulla conduzione degli animali

A essere denunciate per aver assunto stupefacenti sono state quattro persone, mentre i sequestri di sostanze sono stati otto per un totale di 127,5 grammi.

È stato però anche un intenso weekend di controlli su strada, dove la Polizia locale si è ritrovata a sanzionare una persona per guida in stato di ebrezza e a denunciarne 3 per la medesima ragione. Il presidio sulle strade della città ha portato anche alla scoperta di 94 veicoli sprovvisti di revisioni e a sanzionare 33 automobilisti per mancato rispetto dei limiti di velocità. Le persone sanzionate per inosservanza degli obblighi e dei divieti sono state 89 e sono stati presi provvedimenti su 15 veicoli con la sospensione di nove patenti. In totale, la sanzioni contestate agli automobilisti hanno comportato la decurtazione di 834 punti sulle patenti.

«I numeri ci dimostrano che la nostra Polizia locale è un presidio fondamentale sul territorio da Ponente a Levante – ha detto l’assessore alla Sicurezza e alla Polizia locale Sergio Gambino -. Durante il fine settimana gli agenti hanno condotto controlli in tutte le delegazioni e sulle nostre strade per poter tutelare la sicurezza di chi vive osservando le regole e per poter garantire il decoro della nostra bellissima città, troppo spesso deturpata da incivili. Ancora una volta ringrazio l’intero corpo di Polizia locale per il grandissimo lavoro svolto».

