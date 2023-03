Opposizione Skymetro, ricorso al Tar «per avere documenti richiesti con accesso agli atti e negati»

Il Comitato inizia la battaglia legale: «Mentre l’Amministrazione Comunale dice di volere condividere tutto, ascoltare i cittadini, promuovere la partecipazione – ma con un progetto già deciso e blindato – non consegna documenti richiesti secondo le norme e, pertanto, dovuti»

Nelle prossime ore esponenti del comitato “Opposizione Skymetro – ValBisagno Sostenibile” presenteranno, con lo Studio Legale Barabino, un ricorso al TAR per avere alcuni documenti richiesti all’Amministrazione Comunale con un accesso agli atti e un accesso civico generalizzato (che riguarda, quindi, documenti non coperti da nessuna regola, ma accessibili a tutti i cittadini).

I documenti richiesti sono atti, documenti, studi, allegati e/o relazioni finali:

_ relative all’attività espletata per il “Servizio di supporto alla definizione delle caratteristiche tecnico-funzionali del sistema di trasporto rapido di massa per la Val Bisagno (SKYTRAM /METROPOLITANA BRIGNOLE – MOLASSANA). CIG Z703457FE0”, aggiudicato all’Ing. Gianfranco Felice Rossi, con determinazione dirigenziale n. 2021-125.0.1.-17 (all. 1);

_ relative all’attività espletata per il “Servizio per l’analisi di compatibilità idraulica del progetto di fattibilità tecnico economica del sistema di trasporto rapido di massa per progetto SKYMETRO Val Bisagno. CUP B39J22001360001-CIG ZEA368C685”, aggiudicato a Itec Engineering S.r.l., con le determinazioni dirigenziali n. 2022- 125.0.1.-6, 2022-125.0.1.-10 e 2022-125.0.1.-12 (all. 2, 3 e 4)

«Le richieste di accesso sono state presentate il 12 gennaio per avere questi documenti non altrimenti pubblicati, per consultarli e capire parametri e analisi sul progetto annunciato – fa sapere, con una nota, il comitato “Opposizione Skymetro – ValBisagno Sostenibile”. La Legge prevede che gli atti vadano consegnati entro 30 giorni. L’Amministrazione Comunale non ha consegnato i documenti. Seppur sollecitato, anche a fronte di interlocuzioni telefoniche e per posta elettronica con addetti degli uffici comunali, ha rimandato la risposta fino ad arrivare vicino alla scadenza dei 60 giorni dalla richiesta, termine ultimo per poter presentare un ricorso. Questa vicenda mette in evidenza come l’Amministrazione Comunale non sia disponibile a confrontarsi, informare, coinvolgere i cittadini, nello specifico quelli che lo chiedono, alla progettazione e confronto sui progetti che cambiano la città. Da una parte esponenti Istituzionali ed Assessori si dichiarano disponibili a confronti (con progetti già decisi, peraltro), invitano i cittadini a bussare alla porta del loro ufficio al Matitone per avere velocemente informazioni, fanno incontri in cui illustrano progetti cambiati di volta in volta. Dall’altra negano una informazione dovuta, fondamentale, regolata per Legge creando, così, un conflitto legale (che avrà dei costi) e una difficoltà a rendere chiari i processi e i progetti. A nostro avviso in tutte le circostanze questi documenti dovrebbero, semplicemente, essere resi pubblici e scaricabili con un semplice click. Invece assistiamo in città a un fiorire di progetti – enormi – di cui non si conosce l’esatta configurazione fino a che i cantieri non sono decisi, appaltati, a volte iniziati».

«Come Comitato, ci siamo dati il compito, oltre che di coinvolgere la cittadinanza e la città, di promuovere alternative più sostenibili a livello economico, sociale, ambientale (come il Tram) e di informarci ed informare sul progetto annunciato – continuano al Comitato -. L’ultima volta che abbiamo ottenuto dei documenti con un accesso generalizzato agli atti abbiamo scoperto, e Vi ricordate, che il progetto presentato al Ministero era, per noi, sconcertante. Tanti errori, tante affermazioni grossolane, effetti positivi dell’ordine del 1-2%».

