Abbonamenti Amt under 19 scontati al 50%, in soli 10 giorni acquistati 1.896 annuali

Bilancio più che positivo per Smart’n Teen, la promozione di AMT dedicata agli under 19 e lanciata lo scorso 14 febbraio: sono stati emessi 1.896 abbonamenti, di cui 468 nuove emissioni (quasi il 25%). Numeri che hanno fatto raggiungere, in appena 10 giorni, il limite del finanziamento concesso per sostenere la promo.

Smart’n Teen è stata infatti attivata grazie alla partecipazione di AMT al progetto PRINCE “PRemialità e INCEntivi per il cambiamento modale”, di cui l’azienda è partner. Co-finanziato dal ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e promosso dal Comune di Genova, PRINCE punta a favorire il cambiamento delle abitudini di viaggio e premia chi decide di modificare le proprie scelte in tema di mobilità privilegiando la modalità sostenibile.

Nel dettaglio, sul totale dei 1.896 abbonamenti venduti con lo sconto del 50%, 1.167 sono stati acquistati online, 729 nelle biglietterie. Rispetto al totale, 1.352 sono abbonamenti annuali under 19, 369 sono annuali under 14 e 175 sono MET26. Particolarmente alta la percentuale di nuove emissioni per gli under 14: quasi il 61%. Un dato molto interessante che dimostra come la promozione, che si è potuta attuare grazie al finanziamento PRINCE, abbia avvicinato molti ragazzi all’utilizzo del trasporto pubblico, approfittando di un prezzo vantaggioso.

Questa ed altre promozioni verranno riproposte qualora vengano resi disponibili nuovi fondi dedicati.

