Metro chiusa il 5 marzo. Dal 6 via ai lavori per l’abbattimento del tronchino di inversione a Brin

Nel corso della complessa lavorazione, della durata di circa un anno e mezzo, AMT cercherà di limitare i disagi che potranno verificarsi. In particolare, in assenza del tronchino di inversione di Brin, solo in questa stazione l’esercizio sarà svolto su binario unico: gli arrivi e le partenze saranno dunque effettuate su un’unica banchina (binario 1)

Sta per iniziare una nuova fase di lavori per il prolungamento della metropolitana di Genova: a partire da lunedì 6 marzo le attività sulla linea coinvolgeranno anche il capolinea di Brin, dove è previsto l’abbattimento del tronchino di inversione. Un’operazione indispensabile per la realizzazione del nuovo tracciato verso Canepari.

Per quello che riguarda gli orari delle corse, sono previste variazioni solo tra le ore 7 e le 10 dei giorni feriali: in questa fascia oraria la frequenza sarà comunque di 6,5 minuti. Nessuna variazione oraria nel resto della giornata, né al sabato e nei festivi.

Per consentire l’esecuzione delle modifiche propedeutiche alla configurazione della linea senza tronchino di Brin e per svolgere le prove previste dalla normativa, la metropolitana sarà chiusa per l’intera giornata di domenica 5 marzo e verrà attivata una linea sostitutiva bus sulla tratta Principe-Rivarolo dalle 6 alle 21; inoltre, sarà intensificata la linea 20 nella fascia oraria 7-20. Sarà come sempre in servizio la linea serale 9.

Per quello che riguarda invece il prolungamento del tracciato verso Martinez, sono iniziate da circa un mese le attività di spostamento a mare del tronchino di inversione di Brignole, propedeutiche alla realizzazione del nuovo tratto.

