Vento forte: chiuso il Psa a Pra’, cassonetti spinti in mezzo alla strada dalle raffiche in via Tolemaide

Le raffiche hanno raggiunto i 74 km/h a Multedo, i 63 a Pra’, i 61,2 a Cornigliano, i 57,9 alla Foce. Nessun problema, invece, almeno per adesso, per l’aeroporto: tutti i voli previsti sono atterrati e decollati

Il terminal Psa a Pra’ha chiuso alle 15:15. Alle 17:00 la Polizia locale si è dovuta occupare di agevolare la viabilità in uscita dal casello autostradale. Non si sono registrati problemi sulla viabilità ordinaria mentre si sono verificate criticità sull’autostrada per i veicoli che erano diretti al terminal.

Sempre nel pomeriggio sono stati parecchi i danni causati dal vento: rami spezzati e contenitori dell’immondizia spinti in mezzo alla strada, come in via Tolemaide dove bus e auto sono state costrette a fare una gimcana per evitarli.

Anche per domani è previsto da Arpal vento di burrasca forte, come da tre giorni a questa parte. Per questo restano chiusi parchi, giardini e cimiteri e interdetta la sopraelevata a moto, furgonati e telonati.

Mi piace: Mi piace Caricamento...