Sedici incidenti stradali tra le 19 di ieri e le 6:30 di stamattina a Genova. Superlavoro per Polizia locale e 118

Una ferita in codice rosso, cinque in codice giallo, di media gravità trasportati negli ospedali cittadini insieme a tutti i soccorsi in codice verde. Tante le cadute da motocicli. Una donna caduta sul bus alle 2:30 in via Jori

Una raffica di incidenti stradale in città a partire dalle 19:10 di ieri quando, in corso Europa all’incrocio con via Locchi, il primo ferito, un cinquantenne, è stato soccorso trattato sul posto dalla Croce Verde di Quarto

Alle 20:00, in corso Luigi Martinetti, incidente stradale senza feriti.

Alle 20:30, all’incrocio tra via Giovanni Bovio e via Righetti un centauro è stato soccorso dalla Croce Gialla e trasportato in codice verde al San Martino.

A mezzanotte e 22 minuti incidente stradale in piazza Vittorio Veneto. Nella stessa piazza, contemporaneamente (ma indipendentemente dall’incidente) si è consumata un’aggressione. Sul posto pattuglie della Polizia locale e della Polizia di Stato. Una persona è stata soccorsa in codice giallo e trasportata dalla Misericordia Fiumara al Villa Scassi.

A mezzanotte e mezza, in via Ronchi, all’altezza del sottopasso, incidente con ferito, trasportato in codice giallo dalla Croce Verde di Sestri al Villa Scassi. L’incidente è stato causato da sostanza oleosa dispersa sulla carreggiata. Si è resa necessaria la successiva bonifica dell’asfalto.

All’1:35 in Lungomare Canepa, all’altezza della rotatoria della Strada Guido Rossa, in direzione ponente, due motociclisti sono caduti dai loro motocicli senza il coinvolgimento di altri mezzi, forse a causa di una macchia d’olio sulla carreggiata. Due i feriti. Uno è stato medicato sul posto, l’altro è stato trasportato in codice giallo dalla Croce d’Oro di Sampierdarena al Villa Scassi.

Alle 2:00, in corso Torino, all’altezza del civico 24, incidente stradale con ferito. Il conducente è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. Ferito trasportato dalla Croce Rossa in codice giallo al Pronto soccorso del San Martino.

Alle 2:10, tra via Soliman e via Menotti, incidente senza feriti.

Alle 2:20 l’incidente stradale più grave della notte: una motociclista è ricoverata in prognosi riservata al San Martino.

Alle 2:30 in via Jori, all’altezza dell’ultima fermata verso via Fillak, una passeggera è caduta sul bus. È stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso del Villa Scassi.

Due incidenti senza feriti alle 5:00 e alle 5:15, rispettivamente in corso Solferino e piazza Remondini.

Alle 6:00, in corso Buenos Aires, si è verificato un incidente che ha coinvolto un centauro soccorso dalla Nuova Volontari San Fruttuoso e trasportato al San Martino in codice verde.

Alle 06:10 un altro incidente, senza feriti, nel piazzale del terminal trraghetti Iqbal Masish.

Alle 6:25, in piazza Vittorio Veneto, il ferito è stato soccorso dalla Misericordia Fiumara. L’ambulanza lo ha trasportato in codice verde all’ospedale Villa Scassi per traumi agli arti.

