Il compleanno di Faber: Tiler regala una delle sue opere a via del Campo. Oggi la festa in ricordo in #viadelcampo29rosso

Il post del presidente della Regione Giovanni Toti su Facebook: «Fabrizio De André. Genova, la Liguria e l’Italia tutta non lo dimenticheranno mai»

«Molti di voi forse non lo sanno neanche ma oggi è un giorno importante – scrive lo street artist Tiler su Facebook -. Il 18 febbraio del 1940 a Genova nasceva Fabrizio De André, a mio parere uno dei più grandi cantautori della storia e come avrei potuto esimermi dal porgere i miei auguri nell’unico modo che conosco. Arte all’arte dando vita con un’immagine ad una figura cantata dal maestro. Questa è la mia puttana di via del Campo e non potevo metterla in nessun altro luogo se non sul muro che da oggi la ospiterà nella celebre via. Tanti auguri Faber ❤️».

Così risponde viadelcampo29rosso: «La bellezza dell’arte che fa bella Genova, grazie Tiler che ha voluto omaggiare Faber e viadelcampo29rosso… il nostro viaggio nella musica cace nell’arte continua e da oggi in Via del Campo c’è una goccia di splendore in più ».

viadelcampo29rosso dà appuntamento a tutti per oggi dalle ore 15 «per festeggiare insieme il compleanno di Fabrizio De André: Vedrete e ascolterete artisti e musiche meravigliose, nuove installazioni e gusterete anche le prelibatezze di tre straordinarie pasticcerie genovesi: Cavo, Profumo e Tagliafico».

