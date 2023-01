Copertura di Lungomare Canepa, le criticità secondo Piciocchi: l’aumento dei costi, le interferenze con i sottoservizi e l’altezza dell’opera

Sotto il tunnel dovrebbero passare anche trasporti eccezionali diretti al porto e la struttura dovrebbe essere alta non meno di 8 metri. La decisione dovrebbe arrivare entro una settimana

Fuoco di fila, oggi, in Consiglio comunale, sul progetto della copertura di Lungomare Canepa presentato dai cittadini del comitato locale ed, era parso loro, fatto suo dall’amministrazione. Poi lo storno di 25 dei 40 milioni richiesto dal Comune di Genova al Ministero per coprire le spese del Waterfront di levante e l’annuncio che ancora nulla era stato deciso, annuncio che ha lasciato stupefatti i residenti i quali avevano capito che fosse ormai cosa fatta.

Oggi, in consiglio comunale, le interrogazioni di Alessio Bevilacqua (Lega), Monica Russo (Pd) e Ariel Dello Strologo (Genova Civica) . Il primo ha detto che secondo il suo partito la copertura va fatta, la seconda ha ricordato che non è noto alcun progetto alternativo alla copertura, il terzo ha spiegato che sulla copertura non c’è il consenso unanime del territorio.

«È un progetto molto impegnativo su cui stiamo lavorando e valutando anche delle diverse soluzioni, ma sempre nella logica di realizzare una potente opera di mitigazione perché lungomare Canepa ne ha grandemente bisogno e di questo siamo consapevoli – ha detto Piciocchi – In questa fase sono emerse criticità che non possiamo nascondere e che riguardano i costi: avevamo ipotizzato 40 milioni e siamo ben oltre i 50. Riguardano le interferenze, perché lungomare Canepa vede nel sottosuolo una fitta rete e intreccio di sottoservizi; c’è un problema di altezze, perché di fatto devono transitare trasporti eccezionali e quindi occorre un franco di oltre otto metri. Quindi ci sono degli aspetti critici che dobbiamo valutare con i progettisti e lo faremo nei prossimi giorni per decidere definitivamente cosa fare di quest’opera. Voglio però rassicurare che se dovesse tramontare l’ipotesi della copertura per ragioni tecniche comunque realizzeremo qualcosa di molto importane e anche gradevole esteticamente. Ricordo che il lungomare Canepa lo stiamo rivalutando in un contesto molto più ampio che è quello della grande visione che Renzo Piano ha della città, di questo collegamento, di questo grande parco lineare che di fatto da lungomare Canepa dovrebbe arrivare fino a piazzale Kennedy, al Waterfront di Levante integrando più delegazioni con il denominatore comune del verde».

