I presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Genova per i 150 anni dell’Istituto Idrografico

Toti: «Lieti e onorati di accoglierlo nuovamente nella nostra terra». Poi ricorda «La sua profonda vicinanza nei momenti durissimi dopo il crollo di ponte Morandi e la partecipazione all’inaugurazione del nuovo ponte di Genova San Giorgio nel 2020»

“Siamo lieti che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella tornerà in Liguria, a Genova, il 31 marzo per celebrare i 150 anni della fondazione dell’Istituto Idrografico della Marina. Questa terra è fortemente legata al Presidente Mattarella: ricordo la sua presenza a Stella nel 2016 per l’inaugurazione della casa natale di Sandro Pertini, da noi ristrutturata, la sua visita all’Istituto Gaslini in occasione dell’ottantesimo anniversario dalla sua fondazione, ma soprattutto la profonda vicinanza nei momenti durissimi dopo il crollo di ponte Morandi e la partecipazione all’inaugurazione del nuovo ponte di Genova San Giorgio nel 2020. Siamo grati del sostegno che negli anni dei suoi mandati ci ha sempre dimostrato e saremo onorati di accoglierlo con affetto per condividere questa ricorrenza importante per Genova, per la Liguria e per tutto il Paese”. Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti in merito all’annuncio del contrammiraglio Massimiliano Nannini, direttore dell’Istituto idrografico, ad Alicante, alla vigilia della partenza della Ocean Race, in occasione dell’Italian day.

Mi piace: Mi piace Caricamento...