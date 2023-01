Installazioni luminose in 9 piazze del centro storico, via libera a 5 progetti per altrettanti spazi

La determina dirigenziale dei settori Ambiente e Politiche energetiche parla di piazza Della Lepre, piazzetta Cambiaso, piazza Dell’Agnello, piazza San Pancrazio e piazza San Marcellino. Piazza Don Gallo è già stata stata realizzata

«L’attività di cui sopra prevede la progettazione e realizzazione di percorsi artistici di installazioni luminose a cielo aperto in alcune zone chiave del centro storico di Genova, ove il servizio di illuminazione pubblica verrà implementato in maniera permanente con nuove tecnologie che, partendo dallo studio della luce, garantiranno la valorizzazione e la rigenerazione delle aree e, contemporaneamente, provvederanno all’innalzamento del livello tecnologico dell’illuminazione e all’omogeneizzazione dei livelli di illuminamento delle stesse – si legge nella determina -. Tali interventi, qualificati come “lighting design”, hanno l’obiettivo di valorizzare il patrimonio artistico, culturale e commerciale dei vicoli e, nel contempo, rendere l’intero Centro Storico più vivibile e sicuro, anche in una logica di messa in sicurezza dei percorsi pedonali e turistici»

I progetti d’illuminazione scenografica permanente «sono volti al rilancio delle piazze in oggetto, in modo da renderle un punto di interesse turistico e nel contempo luoghi maggiormente fruibili dai cittadini – prosegue la determina – e, a tal fine, forniscono una simulazione grafica delle installazioni di lighting design ideate per ciascuna Piazza, definiscono gli aspetti tecnici ed i materiali necessari alla loro realizzazione, contengono gli elaborati planimetrici con gli schemi di posizionamento dei punti luce e quantificano i consumi energetici delle installazioni, nell’ottica dei principi di efficienza e risparmio energetico, oltre ai costi per la loro realizzazione».

i progetti sono stati autorizzati dalla “Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Genova e la Provincia di La Spezia”.

