Atti vandalici al Righi, raffica di auto danneggiate in via San Pantaleo e via Carso

Le prime segnalazioni alla Polizia locale sono arrivate alle 9:40. Mano a mano che i proprietari andavano a prendere i loro veicoli sono aumentate. Alcuni proprietari sono stati chiamati dalla pattuglia della Pl per constatare il danno

Brutta sorpresa per molti automobilisti, questa mattina, sulle alture del centro. Nella notte o in mattinata qualcuno ha fatto strage di vetri delle auto posteggiate in via San Pantaleo e in via Carso, al Righi, per puro atto vandalico o per rubare all’interno dei mezzi. Sul posto è stata inviata la pattuglia del turno del mattino dell’Unità territoriale Centro, a cui ha dato il cambio quella del pomeriggio. In totale i veicoli danneggiati sono 7, ma non si esclude che arrivino altre denunce quando i proprietari di altre auto posteggiate nella zona andranno a recuperare i loro mezzi.

Sul posto è stato chiesto l’intervento della Polizia Scientifica per i rilievi utili a identificare chi ha danneggiato i mezzi.

