Parcheggiatore abusivo fermato e sanzionato dalla Polizia locale al Porto Antico

Aveva pensato di raggranellare illecitamente un po’ di quattrini grazie ai turisti del primo giorno dell’anno, ma la sua giornata “lavorativa” si è conclusa presso gli uffici della Pl di piazza Ortiz

Faceva sistemare nei parcheggi del waterfront le auto dei turisti e dei genovesi usciti nel primo giorno dell’anno nonostante il maltempo per smaltire le libagioni notturne. Peccato, però, che non fosse l’incaricato a raccogliere il costo della sosta, che si paga a una “macchinetta” automatica. Così la maggior parte degli automobilisti pagava due volte.

Sul posto è arrivata una squadra dell’Unità territoriale Centro della Polizia locale che ha interrotto l’illecita attività. L’uomo, perché straniero, è stato accompagnato presso la sede del reparto Polizia Giudiziaria in piazza Ortiz per il fotosegnalamento necessario a stabilire la sua identità ed è poi stato sanzionato.

Il Codice della strada punisce con un sanzione amministrativa pecuniaria da 769 a 3.095 euro chi esercita l’attività di parcheggiatore senza essere munito delle apposite autorizzazioni. Oltre a ciò vengono sequestrate le somme percepite dal trasgressore. L’attività del parcheggiatore è illecita, ma non costituisce reato. Anche la sanzione amministrativa cade spesso nel vuoto perché i parcheggiatori sono quasi sempre nullatenenti. Non esistono risvolti penali, a meno che non si inneschi un meccanismo di minaccia e danneggiamento dei veicoli di chi non dà la mancia al posteggiatore, cosa che era accaduta qualche anno fa in alcune aree di sosta vicine a quella dove agiva l’abusivo sorpreso ieri. Pochi, quindi, gli strumenti in mano alla Polizia locale e alle forze dell’Ordine per far cessare il fenomeno.

In copertina: foto d’archivio

