Rixi: «Statale 45, via libera alla variante Torriglia-Montebruno»

Il viceministro del Mit annuncia il finanziamento della strada per la Valtrebbia

«Il 2023 sarà l’anno dei cantieri – scrive, in una nota, il deputato della Lega e vice ministro al Mit Edoardo Rixi -. Su impulso del Mit da gennaio partiranno appalti per una serie di opere Anas attese e richieste dai territori e che sono state completamente finanziate – dice . Tra questi è previsto l’intervento sulla variante alla SS 45 della Val Trebbia tra i comuni di Torriglia e Montebruno per un importo di oltre 60 milioni. L’attesa entrata in vigore del nuovo Codice degli appalti, finalizzato a tagliare la burocrazia e velocizzare i lavori, e gli oltre 4,5 miliardi di euro sbloccati di recente dal Cipess per opere da Nord a Sud garantiranno un forte impatto anche sul fronte occupazionale».

Mi piace: Mi piace Caricamento...