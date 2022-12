Tursi, via al bando per il completamento della stazione della metro di piazza Corvetto

L’importo complessivo, compresi gli oneri per la sicurezza, gli oneri per la progettazione esecutiva oltre oneri fiscali, ammonta a 38.389.396,58 euro. I fondi arrivano dal Pnrr. I lavori dureranno 3 anni all’incirca 3 anni e 3 mesi

L’importo per la progettazione esecutiva, è pari a 623.068,77 euro, ivi compreso quello relativo al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione; l’importo per l’esecuzione dei lavori è pari a 36.489.290,25 euro; l’importo per gli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, è pari a 1.121.896,64 euro; l’importo per oneri Covid (a misura), non soggetti a ribasso, è pari a 155.140,92 euro.

L’importo sul quale opererà il ribasso è pertanto pari a Euro 37.112.359,02.

I costi stimati della manodopera ai sensi del comma 16 dell’art 23 del Codice, per la sola esecuzione dei lavori, ammontano a 14.865.812,94 euro (importo comprensivo di spese generali e utili d’impresa).

Per la progettazione esecutiva: giorni naturali e consecutivi 100; per i lavori: giorni naturali e consecutivi 1081.

La gara in oggetto verrà espletata in modalità completamente telematica, attraverso la piattaforma di e-procurement disponibile al seguente indirizzo web: https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti

Per partecipare al bando c’è tempo fino alle ore 12:00 del giorno 2 febbraio 2023.

