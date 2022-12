Blackout totale in via San Bernardo e zone limitrofe, nel centro storico

Spente le luci dei palazzi e l’illuminazione stradale. Sono alimentati, invece, i negozi e i pubblici esercizi al piano strada che dipendono, probabilmente, da un’altra centralina

Dalle 19:00 i vicoli dell’intera area sono calati in un’atmosfera spettrale: senza corrente elettrica non c’è solo l’illuminazione stradale, come succede quasi ogni giorno qui e là sul territorio, ma anche le case, segno che il guasto è a monte. Sarebbe stato trovato in una centralina a metà della strada.

La zona, nella parte più a est della città vecchia, resta, così, quasi completamente al buio, salvo qualche pubblico esercizio e la luce di qualche auto nelle poche stradine in cui possono transitare.

Articolo in aggiornamento

Foto di Matteo Alfonso

Mi piace: Mi piace Caricamento...