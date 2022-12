Presidio notturno sulla sopraelevata per ricordare Giacomo “Bek” Fantoni, morto in un incidente un anno fa

Alle 22:30 di ieri sera decine di persone sono arrivate a bordo di moto e scooter sulla strada Aldo Moro, hanno fermato i veicoli all’altezza di Dinegro, in direzione levante, sono scese e hanno ricordato per qualche minuto il leader della tifoseria sampdoriana che ha perso la vita in un incidente autonomo il 23 dicembre del 2021

Il presidio è durato solo qualche minuto, tanto che all’arrivo delle pattuglie della Polizia locale la strada era già sgombra. Ha voluto ricordare il quarantatreenne morto proprio in quel posto.

Due giorni fa, sulla pagina Facebook degli Ultras Tito Cucchiaroni, era comparso un ricordo du Giacomo Fantoni: «È quasi un anno che ci hai lasciato. Non passa un solo giorno in cui tu non sia nei nostri pensieri, nei nostri gesti – si legge sulla pagina Facebook -. La tua impronta pesante, forte, intelligente, la ritroviamo nella Gradinata Sud di oggi, in quello stesso percorso di unione che avevamo iniziato insieme, che tu più di ogni altro hai voluto fortemente e che ora vogliamo portare avanti nel tuo ricordo e per la cosa a te più cara: il bene dell’Unione Calcio Sampdoria. È proprio lì, sui nostri gradoni, con la tua e nostra gente, che vogliamo ricordarti. Apriamo i cancelli della Gradinata Sud a chi desidera dedicarti un pensiero, intonarti un coro che ti raggiunga, ovunque tu sia Bek. Venerdì 23 dicembre, dalle ore 20 alle ore 21:30, ci ritroviamo sui gradoni della Sud, abbracciati nei nostri colori e striscioni, pensando a te. Le tue orme saranno la strada da seguire, le tue parole saranno la nostra guida, il tuo ricordo sarà il nostro orgoglio».

Alcuni amici hanno voluto, poi, proseguire a bordo dei loro motoveicoli fino alla sopraelevata, dove si è tenuto il presidio.

Mi piace: Mi piace Caricamento...