Un altro mezzo Amiu perde olio sulla carreggiata, stavolta in via Tortosa e via Casata Centuriona

Lunedì scorso era successo in corso Carbonara, a Castelletto, poi rimasto chiuso al traffico per giorni perché non era bastata la bonifica coi solventi ed è stato necessario scarificare l’asfalto

Stanotte è toccato al quartiere di Marassi, tra via Tortosa e via Casata Centuriona. Sul posto è iniziata immediatamente la bonifica. Presente una pattuglia della Polizia locale del 3º distretto dell’Unità territoriale Valbisagno per consentire che le operazioni venissero effettuate in sicurezza.

L’olio sull’asfalto rappresenta un pericolo per la viabilità rendendo, ovviamente, scivoloso l’asfalto per le auto e per le moto.

È il secondo caso in pochi giorni di dispersione di materiale oleoso sulla carreggiata da parte di un mezzo Amiu.

La speranza è che questa volta siano sufficienti i solventi e non sia necessario scarificare come è successo a Castelletto.

