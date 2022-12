Folla in piazza De Ferrari per aggiudicarsi una delle 200 piastrelle regalate da Tiler

Lo street artist aveva lanciato la convocazione qualche giorno fa su Facebook. Oggi in tanti si sono presentati per ottenerne un’opera in dono

L’artista misterioso (non si conosce la sua identità e quando appare nei suoi post Facebook si mostra sempre con una maschera da scimmia) ha più volte piazzato le sue opere sui muri della città per evidenziare un problema o richiamare a un concetto di attualità. Alcune delle sue opere sono ancora visibili, altre sono andate perdute perché vandalizzate.

Oggi, vigilia di Natale, Tiler ha voluto ringraziare le persone che lo seguono e lo aiutano. «I pacchetti sono 200 che non è un numero casuale ma è il numero di persone che ogni giorno partecipa in maniera più attiva al mio lavoro, alcuni pacchetti andranno di diritto a chi è stato scelto per aiutare» ha scritto lo street artist sulla propria bacheca.

L’appuntamento sarebbe stato alle 15, ma già un’ora prima molte persone erano in coda in attesa della distribuzione.

Mi piace: Mi piace Caricamento...