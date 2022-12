Frana di via Posalunga, previsto presidio anti sciacallaggio per gli appartamenti degli evacuati

Allestito il presidio della Polizia locale per la sera e la notte per monitorare anche la situazione dello smottamento. Oggi ancora possibile l’accesso dei residenti del civico 46 per recuperare effetti personali. Domani nessuno potrà entrare

Ormai è chiaro che gli evacuati passeranno, purtroppo, il giorno di Natale fuori casa.

Coloro che devono recuperare altri oggetti potranno contare sulla scorta dei Vigili del fuoco nel giorno di lunedì 26 dicembre. Intanto oggi si è reso necessario creare un passaggio per accedere al civico 46A. Dal 46 nero sono stati sgomberati 28 nuclei familiari per un totale di 45 persone. Di queste, 16 sono state accolte presso centro accoglienza protezione civile allestito in zona.

Sul posto, oltre ai Vigili del fuoco, c’è un’imponente presidio della Polizia locale.

