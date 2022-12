Scoppia una tubatura, allagamenti da via Bellucci a via delle Fontane

Difficoltà per il traffico. Il colore dell’acqua, marrone, non è propriamente rassicurante, ma si tratta della terra sollevata dallo scoppio del tubo

Via Bellucci, piazza Bandiera e piazza della Nunziata: strada allagata causa rottura condotta idrica. Questo dice il messaggio sul canale Telegram GenovAllert. Im realtà l’acqua è già arrivata in fondo a via delle Fontane, rendendo difficile il transito a piedi tra via Pré e via del Campo, e minaccia di invadere anche via Gramsci.

Sul posto è presente la Polizia locale.

Video sopra di Andrea Casalino

Foto e video sotto di Francesco Bertazzo.

