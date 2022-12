Litigano al bar per una sigaretta, poi uno dei due mostra una pistola. Arrestato

L’arma era vera, con la matricola abrasa e il caricatore pieno di pallottole. In manette quarantacinquenne con precedenti penali

La lite tra i due uomini è cominciata per futili motivi e si è andata sempre più animando fino a quando uno dei contendenti non ha estratto una Beretta. Sono stati gli altri clienti del locale, che si trova nei pressi dello stadio Luigi Ferraris, a chiamare il 112. Sono arrivate le volanti. I poliziotti hanno immediatamente sequestrato l’arma rendendosi conto che non era una scacciacani e che avrebbe potuto sparare. Ovviamente, l’arma non era denunciata e il suo detentore non ha il porto d’armi. La Squadra Mobile sta indagando per sapere se la pistola sia stata utilizzata per commettere crimini.

In copertina: foto d’archivio

Mi piace: Mi piace Caricamento...