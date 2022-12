Occupano casa in via delle Tofane e rubano la corrente. Denunciati dalla Polizia locale

Gli ispettori Arte avevano segnalato l’occupazione abusiva della casa di proprietà pubblica al civico 96. È intervenuta con la Polizia locale anche una squadra dell’Enel che ha verificato l’allaccio abusivo

Stamattina due pattuglie del 5º distretto dell’Unità territoriale Valpolcevera-Centro Ovest della Polizia locale, su richiesta di Arte, hanno effettuato un sopralluogo in via delle Tofane dove sono stati trovate due persone che occupavano abusivamente un appartamento. I due sono stati accompagnati negli uffici della Pl in piazza Ortiz e sono stati denunciati per “invasione di terreni o appartamenti” e furto attraverso l’allaccio abusivo alcontatore.

