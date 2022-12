Via Bellucci, chiusa la mandata dell’acqua e fermata la perdita. Strada divisa a metà, percorribile nei due sensi nei due tronconi

Intorno alle 14:20 i tecnici sono riusciti a chiudere la mandata e, di conseguenza, nella zona è interrotta l’erogazione dell’acqua fino a fine lavori. Secondo una prima previsione l’intervento continuerà fino a domani

Stamattina la tubatura è “saltata” intorno alle 11 causando una fontana a metà di via Bellucci, una cascata verso piazza Bandiera e piazza della Nunziata e un torrente in via delle Fontane.

Qui sotto l’articolo e i video

Mi piace: Mi piace Caricamento...