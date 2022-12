Pioggia e shopping di Natale: il maxi ingorgo è servito. Città nel caos del traffico. Siete rimasti bloccati in coda anche voi?

Traffico molto intenso in zona Foce e verso Marassi Sopraelevata in entrambe le direzioni traffico molto rallentato. Via Cadorna traffico intenso verso i posteggi piazza della Vittoria. Corso Marconi direzione ponente difficoltà di immissione nella rotatoria Kennedy. Ma l’elenco è molto lungo. Alle 20:00, in autostrada A 19, coda tra Genova Sampierdarena e Genova Ovest per interventi urgenti di ripristino della pavimentazione danneggiata dal maltempo

Alle 17:35 in sopraelevata, direzione levante. venivano segnalati rallentamenti per traffico intenso. Poco dopo a creare disagi è stato l’allagamento della rotatoria Luigi Tenco. Per tutto il pomeriggio rallentamenti anche in corso Marconi in direzione ponente, in via Cadorna, via Canevari e via Moresco, ponte Castelfidardo, via Brigate Partigiane, via Brigata Liguria e viale Duca d’Aosta, via Buozzi direzione levante, sopraelevata in entrambe le direzioni, aggravati in direzione levante da un veicolo in avaria.

Sul ponte elicoidale in direzione del casello Genova Ovest rallentamenti per traffico intenso.

Ora (alle 20:00), in A10 coda di 2 km tra Genova Aeroporto e Genova Pegli per incidente.

