Conseguenze del maltempo: frana in via Carpenara. Un masso incombe su un palazzo in via Posalunga

La pioggia che dura da ore sta dando origine a smottamenti. Polizia locale e Vigili del fuoco al lavoro. Sempre chiuso per la scarifica corso Carbonara

La pioggia insistente di queste ore ha causato due situazioni di potenziale pericolo in corso di valutazione.

Frana in via Carpenara. Sul posto una pattuglia della Polizia locale e vigili del fuoco. Tramite Protezione Civile è stato chiesto l’intervento del geologo tramite protezione civile che al momento non si è reso disponibile a recarsi in zona

Farà il sopralluogo domani mattina.

In via Posalunga, all’altezza del civico 46, un masso incombe sul palazzo. Sul posto la pattuglia della Polizia locale e i Vigili del fuoco. Al momento nessuno sgombero.

