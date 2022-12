Anche a Genova arriva CarLOTTA, la bici elettrica cargo che si può noleggiare gratuitamente

Il progetto è stato lanciato a Genova da tRiciclo Bimbi a Basso Impatto associazione e fa parte del movimento delle bici cargo libere nato nel 2013 a Colonia in Germania

«CarLOTTA è la prima bici cargo libera a Genova e probabilmente in tutta Italia – spiegano all’associazione tRiciclo, che promuove la novità con un post su Facebook -. cargolibera.it è la prima piattaforma a Genova che permette a tutti di prendere in prestito gratuitamente una bici cargo».

CarLOTTA è una bellissima bici cargo della Riese & Müller con un motore elettrico Bosch.

Il progetto CarLOTTA e la piattaforma cargolibera.it sono ideati e sostenuti dall’associazione genovese tRiciclo -Bimbi a Basso Impatto, che ha messo a disposizione la bici cargo ricevuta da Bosch e-bike system per le proprie attività di promozione di una mobilità sostenibile a misura di bimbe e bimbi.

«La piattaforma cargolibera.it vuole promuovere la filosofia dei beni comuni e contrastare il consumo individuale, favorendo un cambiamento di mentalità relativo alla mobilità urbana. Siamo convinti che occorra bruciare meno risorse possibile e moderare il traffico proponendo delle alternative valide» spiegano all’associazione.

«Tramite il concetto delle stazioni il nostro movimento vuole favorire il dialogo e costruire reti territoriali nei vari quartieri di Genova. Infatti, il ritiro e la restituzione di CarLOTTA non avviene mai in modo anonimo, ma coinvolge una vasta gamma di persone che si mettono in contatto l‘una con l‘altra tramite altre persone, bar, negozi di quartiere, enti pubblici – spiegaRiciclo -. CarLOTTA può essere provata da chiunque abbia interesse e in tal modo aiuta a diffondere l‘uso delle bici cargo negli spazi urbani. Il nostro obiettivo è stimolare la società ad affiancare CarLOTTA con tante sorelle e cugine sparse in altrettante stazioni nei quartieri genovesi. CarLOTTA e cargolibera.it stanno muovendo i primi passi e in questa fase stiamo ancora costruendo il sito per la prenotazione (col prezioso aiuto del movimento di Colonia) e ultimando alcune formalità per la registrazione. Se volete provare o iniziare a usare CarLOTTA contattateci all’indirizzo carlotta@cargolibera.it».

Per ora CarLOTTA può essere presa in prestito a Marassi nello storico negozio di bici da corsa Officina Meccanica Valle , che rappresenta la prima stazione.

«Speriamo presto di avere nuove stazioni e nuove CarLOTTE» concludono all’associazione tRiciclo.

