La Guardia di Finanza e Babbo Natale portano doni ai bambini del Gaslini

Un simpatico Babbo Natale ha distribuito ai bimbi presenti doni ispirati alle mascotte del Corpo “Finzy il Grifone” e “Fiammetta”, «Con la speranza – dicono le Fiamme Gialle – di aver contribuito, con tale iniziativa, a regalare un sorriso ai piccoli degenti dell’ospedale»

In occasione delle festività natalizie, il comandante regionale Liguria della Guardia di Finanza, generale di divisione Rosario Massino, si è recato in visita all’Ospedale Pediatrico “Giannina Gaslini” di Genova, ove è stato accolto dal direttore generale Renato Botti, per formulare ai bambini ricoverati e ai loro familiari, i più sinceri auguri a nome di tutte le Fiamme Gialle liguri.

«L’istituto, struttura di assoluta eccellenza nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale – dicono alla Gdf -, rappresenta un punto di riferimento fondamentale per i tanti finanzieri che si recano ogni anno a Genova per garantire ai propri figli le migliori cure. L’importanza dell’Istituto pediatrico per la Guardia di Finanza è testimoniato anche dal lungo rapporto di collaborazione sancito da un Protocollo d’Intesa tra le due Istituzioni, giunto ormai al quarto rinnovo»

