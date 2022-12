Incidente in via Anfossi, donna ferita. Strada chiusa per i soccorsi e per i rilievi

Caos in lungomare Canepa per il traffico intenso, rallentamenti in entrambe le direzioni in sopraelevata. In mattinata è stata chiusa (e poi riaperta) via Maculano, a Oregina, per l’intervento necessario a fermare la perdita di gas da un tubo danneggiato. Traffico congestionato e 5 km di coda in A12, in A10, tra Pegli e l’allacciamento A10/A7 coda per ripristino incidente

Nel pomeriggio, poco prima delle 17: una donna ha perso il controllo del veicolo che stava conducendo ed è andata a sbattere. I soccorsi, l’ambulanza della Croce Bianca Valsecca e l’auto medica Golf2, sono partiti in codice rosso. Sul posto, la situazione della ferita è poi risultata meno grave del temuto e la donna è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Galliera in codice giallo.

Sul posto la Polizia locale per i rilievi e per ricostruire le cause e la dinamica dell’incidente.

Aggiornamento: alle 17:55 la viabilità in via Anfossi è stata ripristinata, ma nell’intera zona la viabilità è paralizzata.

In copertina: foto d’archivio

