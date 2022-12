Furgone a fuoco in A7, nella galleria Zella. I Vigili del Fuoco hanno fatto chiudere il transito veicolare per mezz’ora per lavorare in sicurezza

L’autista è riuscito a mettersi in salvo. Sull’autostrada diversi chilometri di coda. Coda tra Genova Sampierdarena e Bivio A7/A12 Genova-Livorno per il ripristino successivo all’incidente

Nel primo pomeriggio, i Vigili del fuoco di Genova sono interventi sulla A7, in direzione nord, per l’incendio di un furgone.

Il veicolo, fermatosi nella galleria Zella, al Km 9, ha preso fuoco nel vano motore. L’autista si è prontamente messo in salvo.

La polizia stradale ha tenuto bloccato la circolazione per circa mezz’ora, tempo necessario al completo spegnimento e messa in sicurezza dell’area.

