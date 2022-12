Quarto Alto, chiuso “per cinghiali” il giardino di via delle Campanule

Sono ben 7 gli ungulati che hanno occupato l’area di svago e riposo del quartiere, al momento deserta per via delle condizioni meteo

In via delle Campanule è stato chiuso il giardino pubblico per la presenza di 7 cinghiali. Il personale della Polizia locale è sul posto e ha contattato la Vigilanza Faunistica della Regione che ha la competenza sugli ungulati.

I 7 animali sono inevitabilmente condannati. Saranno catturati e soppressi secondo le norme relative all’epidemia di peste suina.

In copertina: foto di repertorio

Mi piace: Mi piace Caricamento...