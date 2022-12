Luna Park, due aziende sanzionate per l’impiego di lavoratori irregolari. Attività sospese e 10 mila euro di sanzioni

Controlli dei carabinieri della Compagnia Centro con i colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro e dei tecnici Enel in piazzale Kennedy dove era in corso di allestimento il Winter Park

I carabinieri della Compagnia Centro, insieme ai colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro e dei tecnici Enel, hanno effettuato in città decine di controlli per il rispetto della normativa sulla sicurezza sul lavoro e al contrasto dei furti di energia elettrica.

Giunti presso il Winter Park in corso di allestimento nel piazzale Kennedy, i militari hanno denunciato in stato di libertà un 35 enne e un 40 enne, entrambi senza fissa dimora, che erano sprovvisti di documento attestante la regolare presenza sul Territorio Nazionale.

Sono stati inoltre sanzionati per un importo di quasi 10.000 euro i responsabili di due ditte individuali in relazione all’impiego di lavoratori irregolari e disposta la sospensione delle attività imprenditoriali. Le attività sospese sono, ovviamente, solo quelle trovate irregolari e non tutto il parco divertimenti, composto da decine di singole aziende che sono, invece, regolari.

Sono state controllate ed identificate 40 persone.

In copertina: foto d’archivio

