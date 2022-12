Lavori alla rete idrica, martedì rubinetti a secco in una parte di Sestri Ponente

Non tutte le utenze saranno interessate. Ecco quali sono le strade dove mancherà l’acqua e in che orari sono previsti i lavori

Iren Acqua comunica che, a causa di lavori di rinnovamento della rete idrica, il giorno martedì 6 dicembre 2022 dalle ore 08:30 alle ore 18:30 verrà sospesa l’erogazione idrica alle utenze allacciate nelle seguenti vie del comune di Genova:

Via Vado dal cv 17 al cv 47

Pzza Cosma Clavarino dal cv3-3a-4-5

Piazza Poch

Via Inf Briscata

Via G de Notaris

Via Manno

Via Tomaso d’Aquino

Via Capitano del popolo

Nelle le vie citate sono presenti anche tubazioni non interessate dai lavori che continueranno il normale servizio.





In caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore i lavori potranno essere posticipati al giorno lavorativo seguente.

