Al Palazzetto dello Sport di Sant’Eusebio anche una nuova struttura sportiva per la ginnastica artistica e ritmica

L’intervento, inserito nel Piano triennale per un importo di 945mila euro, va ad ampliare i recenti lavori di manutenzione straordinaria e di messa in sicurezza dell’impianto di proprietà del Comune di Genova

Il Palazzetto dello Sport di S. Eusebio si arricchisce di una nuova struttura sportiva per la ginnastica artistica e ritmica.

Lo ha deciso la Giunta, su proposta dell’assessore agli Impianti e attività sportive Alessandra Bianchi e del vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Pietro Piciocchi.

«Pochi mesi dopo l’importante intervento di manutenzione straordinaria che ha interessato l‘impianto sportivo di S. Eusebio, il Palazzetto dello Sport cresce con la nuova palestra per la ginnastica artistica e ritmica. Un ulteriore servizio, che incrementa l’offerta e conferma l’attenzione dell’amministrazione verso tutte le discipline sportive – spiega l’assessore Alessandra Bianchi – Investire nello sport, riqualificando e adeguando i nostri impianti per renderli maggiormente fruibili da un pubblico vasto, significa anche creare momenti di aggregazione per i cittadini, in particolare per i più giovani».

Mi piace: Mi piace Caricamento...