Rubano al supermercato, poi aggrediscono il responsabile che li ha scoperti

La coppia, mentre era all’interno di un supermercato sito in via Martiri della Libertà, è stata sorpresa mentre asporta vari generi alimentari per un valore di 80 euro. Trentacinquenne e quarantacinquenne sono stati denunciati dai Carabinieri

In serata, a Pra’, i carabinieri della locale stazione, al termine di una breve attività di indagine, hanno denunciato in stato di libertà per rapina in concorso una 35enne ed un 45enne di Genova già noti alle Forze di Polizia.

Dopo aver consumato il furto, per guadagnarsi la fuga i due hanno afferrato per il collo il responsabile dell’attività commerciale scaraventandolo a terra e si sono allontanati. I carabinieri immediatamente intervenuti, dopo aver visionato il video della sorveglianza, hanno individuato e raggiunto i fuggitivi, che si trovavano a breve distanza dall’esercizio commerciale ed avevano ancora con sé la refurtiva che è stata restituita al legittimo proprietario

In copertina: foto d’archivio

Mi piace: Mi piace Caricamento...