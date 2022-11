“Porti delle storie”, il 1º dicembre Björn Larsson a Palazzo San Giorgio

Lo scrittore svedese, docente di letteratura francese all’Università di Lund, racconta i “suoi” porti da Gilleleje in Danimarca a Villagarcìa in Spagna nell’ambito della rassegna “Storie dai mari del mondo: arrivi, partenze, transiti“, progetto di Sergio Maifredi e produzione Teatro Pubblico Ligure

Björn Larsson, autore di molti romanzi arrivati alla notorietà italiana grazie alle pubblicazioni curate dalla casa editrice Iperborea, a partire da “La vera storia del pirata Long John Silver”, ha vissuto diversi anni a bordo della sua barca a vela, il Rustica. Molti dei suoi libri sono stati scritti durante la navigazione o le soste nei porti

Björn Larsson è il protagonista del terzo viaggio nei “Porti delle storie”, il progetto ideato e diretto da Sergio Maifredi per Teatro Pubblico Ligure, creato per l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, patrocinato dall’Accademia della Marina Mercantile e da Rai Liguria. Lo scrittore e uomo di mare svedese ci condurrà dal Mare Mediterraneo all’Oceano Atlantico con “I miei porti. Da Gilleleje in Danimarca a Vilagarcìa in Spagna”, durante l’incontro in programma giovedì 1 dicembre alle ore 17 nella Sala del Capitano di Palazzo San Giorgio a Genova. L’ingresso è libero con prenotazione obbligatoria al numero 348 2624922 (anche whatsapp) o a info@teatropubblicoligure.it. Informazioni su www.teatropubblicoligure.it e www.portsofgenoa.com

Sull’acqua del mare. Un’esperienza che lo ha reso un conoscitore profondo delle realtà e dei segreti che ogni porto racchiude, raccontate con lo stile del grande narratore a cavallo fra il mondo scandinavo e il mondo latino. Larsson, infatti, ha studiato lingue straniere ed è anche filologo, traduttore, docente di Letteratura francese all’Università di Lund, in Svezia. Circostanze che accrescono l’interesse verso l’appuntamento dei “Porti delle storie”, in cui il suo sguardo originale diventerà occasione d’incontro. È affascinante il modo in cui la percezione del “porto” nel nostro immaginario cambi, a seconda che la si consideri in senso reale oppure metaforico. Il porto metaforico è un luogo dell’anima, un posto in cui rifugiarsi. Ma nella realtà, i porti sono spesso luoghi caotici, maleodoranti, persino pericolosi. Eppure, esiste un punto d’incontro tra queste due diverse concezioni: il porto, reale o immaginario, rappresenta sempre un punto di partenza e di ritorno, di emozioni e di scambio. È questo un luogo indissolubilmente legato al cambiamento e, per questo motivo, alla vita.

“I porti delle storie” prosegue giovedì 19 gennaio 2023 con Tullio Solenghi, attore nato a Genova, e Massimo Minella, giornalista, esperto di economia marittima, racconteranno Genova, città di porto e di salsedine. Le pietre medievali dei suoi vicoli sono la sua anima. Ascolteremo le parole di Montale, Caproni, Sbarbaro, Frénaud e De André. Le acque fredde dei Porti del Baltico sono il tema affrontato giovedì 16 febbraio dallo scrittore e viaggiatore olandese Jan Brokken, autore del best seller “Anime baltiche” edito da Iperborea, viaggio in un cruciale ma dimenticato pezzo d’Europa. Giovedì 16 marzo Paolo Rumiz racconta la sua Trieste. Il porto, la città, l’Adriatico. Una città da sempre crocevia, città internazionale, confine, ponte, partenza, arrivo, rifugio. Infine, il 20 aprile si torna in Grecia ma si naviga questa volta nelle isole, lontano dalla capitale, per calare l’ancora a Mitilene, il porto di Lesbo. Culla di Saffo e Alceo, si svela a chi la guarda come uno scrigno pieno di tesori, con il suo borgo dalle case chiare, le affascinanti rovine e la fortezza, memoria delle lontane conquiste genovesi. Ne parlerà Giorgio Ieranò, professore ordinario di Letteratura greca all’Università di Trento, traduttore, ma anche viaggiatore che ben conosce le terre dell’antica Grecia. Il tempo delle isole appare immobile. Ma a volte viene scosso, sconvolto, disastrato dall’irruzione del presente.

Condivideranno parole e pensieri nella Sala del Capitano di Palazzo San Giorgio, dove sono entrati i grandi navigatori e potenti genovesi del passato: l’ammiraglio Andrea Doria, il doge Simon Boccanegra, il condottiero Guglielmo Embriaco, l’ammiraglio del Mar Oceano Cristoforo Colombo, il generale delle galee Biagio Assereto, effigiati sulla facciata rinascimentale di Palazzo San Giorgio insieme a Caffaro, autore degli Annali. La Sala del Capitano è dedicata a Guglielmo Boccanegra, Capitano del Popolo, che nel 1260 commissionò la costruzione di Palazzo San Giorgio a frate Oliverio. Il Palazzo assume questo nome quando nel 1407 diventa sede del Banco di San Giorgio, una delle prime istituzioni bancarie nate nell’Italia dei Comuni, che espresse un’enorme influenza nel mondo dei traffici e del commercio, amministrando il debito pubblico e gestendo gli introiti delle gabelle, ruolo che mantenne fino al 1797 con la caduta della Repubblica di Genova. L’acqua lambiva Palazzo San Giorgio, che si affacciava sulle banchine del porto e oggi osserva il via vai del Porto Antico disegnato da Renzo Piano.

BIOGRAFIA

Björn Larsson, nato a Jönköping nel 1953, docente di letteratura francese all’Università di Lund, filologo, traduttore, scrittore e appassionato velista, è uno degli autori svedesi più noti anche in Italia. Ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui il Premio Grinzane Biamonti, Premio Elsa Morante, Premio internazionale cultura del mare, Premio Boccaccio Europa e il prestigioso Prix Médicis in Francia. Tra i suoi titoli di maggior successo, tutti pubblicati in Italia da Iperborea, “La vera storia del pirata Long John Silver”, “Il Cerchio Celtico”, “Il porto dei sogni incrociati”, “I poeti morti non scrivono gialli” e “L’ultima avventura del pirata Long John Silver”.

.

PROSSIMI APPUNTAMENTI

Giovedì 19 gennaio 2023, ore 17.00

I PORTI DELLE STORIE

TULLIO SOLENGHI in dialogo con MASSIMO MINELLA

GENOVA

Giovedì 16 febbraio 2023, ore 17.00

I PORTI DELLE STORIE

JAN BROKKEN

I PORTI DEL BALTICO

Giovedì 16 marzo 2023, ore 17.00

I PORTI DELLE STORIE

PAOLO RUMIZ

TRIESTE

Giovedì 20 aprile 2023, ore 17.00

I PORTI DELLE STORIE

GIORGIO IERANÒ

MITILENE – LESBO

