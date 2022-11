Gruppo Giovani Imprenditori Confcommercio, Daniele Pallavicini confermato presidente

Nominati inoltre: Alessio Di Grazia vice presidente vicario, Fosca Basso vice presidente con delega all’Open Innovation, Edoardo Delucchi vice presidente con delega ai rapporti col territorio e coi Civ, Giorgia Stasio vice presidente con delega al marketing associativo e territoriale

Nel dettaglio: Fosca Basso (settore Startup), Niccolò Bolgè (Tessili e Arredamento), Matteo Cantoni (Servizi), Alessandro Cricchio (Startup), Edoardo Delucchi (Colori e Vernici), Alessio Di Grazia (Mobilieri), Giorgia Ferrari (Sicurezza), Daniele Pallavicini (Sanità), Marina Porotto (Fipe), Giorgia Stasio (Balneari), Giulia Talamazzi (Professioni).

Il Gruppo Giovani Imprenditori Confcommercio Genova ha rinnovato ieri sera le cariche sociali per il quinquennio 2022/2027: confermato alla presidenza Daniele Pallavicini ed eletto il consiglio direttivo.

“Negli ultimi quattro anni questo gruppo ha tracciato un percorso arricchente, per sé e credo anche per tutta la Confcommercio Genova, che ringrazio personalmente e a nome di tutti i componenti per il supporto e la fiducia riposti nelle nostre innumerevoli attività. – ha commentato Daniele Pallavicini – Agli sforzi necessari per superare la pandemia abbiamo affiancato un duro lavoro su diverse progettualità, aprendo tra gli altri un dialogo sempre più stretto con l’ecosistema delle startup cittadine. La sfida sarà proseguire lungo la strada tracciata, sempre più a supporto e in ascolto del tessuto imprenditoriale under 42 cittadino”.

