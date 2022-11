Nuovo logo per i Musei Nazionali di Genova. Due mesi di mostra per parlare di se stessi

Per l’occasione il Teatro del Falcone ospita, dal 18 novembre 2022 all’8 gennaio 2023, la mostra “Musei Nazionali di Genova”. La nuova immagine coordinata per Palazzo Reale e Palazzo Spinola, nella quale sono esposti il progetto vincitore e quelli dei finalisti al fine di raccontare al pubblico il percorso creativo delle proposte presentate. La mostra è accessibile gratuitamente fino al 20 novembre e in seguito al costo di 1 €, che comprende l’ingresso al giardino pensile. Realizzata anche una nuova segnaletica

A Palazzo Reale, il direttore Alessandra Guerrini ha presento il nuovo logo e la nuova identità visiva dei Musei Nazionali di Genova, un unico nome che comprende Palazzo Reale, Palazzo Spinola e la Galleria Nazionale della Liguria, collocati in due Palazzo dei Rolli.

“Palazzo Reale di Genova” è il nome di uno dei primi trenta musei autonomi introdotti nel 2015 con la riforma dell’allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. L’istituto comprende in realtà tre musei: Palazzo Reale, Palazzo Spinola e la Galleria Nazionale della Liguria, che sono collocati in due edifici, il Palazzo Reale vero e proprio e il Palazzo Spinola di Pellicceria, che ospita il secondo e il terzo. Tre musei sotto un unico nome che però ne identificava solo uno, Palazzo Reale di Genova. Due loghi e due identità visive differenti che rendevano poco accessibile e diretto il rapporto con il pubblico, i visitatori e gli studiosi.

Nasce così l’identità Musei Nazionali di Genova con il quale rappresentare in modo chiaro e univoco il complesso sistema museale.

La scelta di un nuovo nome richiedeva la creazione di un marchio/logotipo e un relativo sistema di identità visiva capace di rappresentare in un unico segno i diversi siti per valorizzare e promuovere in modo più efficace le attività, le collezioni e il patrimonio.

A ottobre 2021, in collaborazione con AIAP, Associazione italiana design della comunicazione visiva, la più importante associazione italiana per la promozione, tutela e crescita della professione e della cultura del progetto grafico, viene pubblicato il bando del concorso di idee, articolato in due fasi e aperto a grafici e designer singoli o organizzati in gruppo che avessero maturato negli ultimi dieci anni esperienza di visual e brand identity.

Alla Fase 1, ben 157 candidati hanno presentato, in forma anonima, curriculum e portfolio dimostrativo degli incarichi di progettazione svolti negli ultimi dieci anni e attinenti al tema del bando.

La Commissione giudicatrice ha ammesso alla Fase 2 cinque candidati e si è data come criteri di scelta:

originalità

coerenza tra il segno grafico del marchio e/o logotipo e l’intero sistema d’identità visiva

riconoscibilità ed efficacia comunicativa dei vari elementi proposti

flessibilità e versatilità d’uso su supporti analogici e digitali

A febbraio 2022 la Commissione giudicatrice ha individuato come progetto vincitore la proposta presentata dal raggruppamento composto da Dario Pianesi, Alessandro Prepi & Marco Fornasier.

Il raggruppamento vincitore ha ricevuto l’incarico di sviluppo del progetto d’identità visiva e la redazione del manuale e delle linee guida, mentre agli altri finalisti è stato riconosciuto un premio a titolo di rimborso spese. Il marchio è rappresentativo della G di Genova ed è disegnato per raccontare le forme delle decorazioni dei palazzi e per interpretare le qualità formali ed estetiche della collezione in un segno unico.

Al marchio viene affiancato un sistema ispirato agli elementi architettonici e pittorici presenti nei palazzi. Questo set di forme, pensato per evolvere nel tempo, permetterà una grande varietà di output visivi e la possibilità di sviluppare un’identità dinamica, la cui reiterazione aiuterà ad aumentare la riconoscibilità dei musei e la creazione di un universo visivo unico.

INFO TECNICHE MOSTRA

Teatro del Falcone, Palazzo Reale di Genova

Apertura: dal 18 novembre 2022 all’8 gennaio 2023

Orario: dal mercoledì al sabato dalle 9 alle 19; prima domenica del mese dalle 13.30 alle 19

Ingresso: gratuito fino al 20 novembre, in seguito 1 € con ingresso al giardino pensile

Info: palazzorealegenova@cultura.gov.it; Telefono: 010 2705236/232

