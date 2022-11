Il Cono di Portman. Quello che poteva essere (e per fortuna non è stato) al posto del Porto Antico

L’iniziativa della Fondazione Mario e Giorgio Labò. Come, nel 1988, si evitò un progetto, mastodontico, impattante e alternativo al Porto Antico

Sabato 19 novembre, alle ore 15, presso il Circolo Ricreativo CAP, via Albertazzi 3r, si terrà la conferenza/talk “Il non-trentennale del Cono di Portman – come si evitò un progetto mastodontico e impattante alternativo al Porto Antico” – Ingresso libero fino a esaurimento posti.

La conferenza è organizzata dalla Fondazione Mario e Giorgio Labò in occasione dei 30 anni del Porto Antico di Genova in collaborazione con INU – Istituto Nazionale di Urbanistica Liguria, Italia Nostra Genova, Circolo Ricreativo CAP e “pagina FB “Soprintendenza delle Brutte Arti di Genova – SbrAG””.



L’evento è stato inserito nell’ambito della iniziativa “Maledetti Architetti” realizzata in diverse location e organizzata da Comune di Genova in collaborazione con Fondazione Foa.Ge.

La conferenza, in occasione della ricorrenza dei 30 anni del Porto Antico partecipa al ricordo di come si arrivò a quel progetto raccontando la vicenda del “Cono di Portman”, un progetto che fu presentato come alternativo al Porto Antico come oggi si presenta.



“Il Cono di Portman” fu l’altra faccia del processo di riqualificazione del Porto Antico: una proposta dirompente presentata in pompa magna il 12 ottobre 1988 a Palazzo San Giorgio e destinata a infiammare il dibattito pubblico nei successivi sei mesi, per poi scemare gradualmente ed essere archiviata una volta per tutte con la delibera quadro del primo marzo 1990.

Stiamo parlando del “Cono di Portman”, progetto mastodontico che, per quanto verosimilmente insostenibile sotto svariati punti di vista, a decenni di distanza è ancora capace di un certo ambiguo fascino.



Fondazione Labò ricorderà questa vicenda in compagnia di alcuni testimoni dell’epoca e di osservatori delle vicende urbanistiche della città.

Alla conferenza intervengono:

_ Arch. Gianni Bozzo, ex Dirigente Ministero Beni Culturali

_ Avv. Mario Epifani ex ass.re Urbanistica Comune di Genova

_ Avv. Vincenzo Lagomarsino, Presidente Italia Nostra Genova

_ Arch. Gianpiero Lombardini, Presidente INU Liguria

_ Arch. Franco Lorenzani, ex Dirigente Regione Liguria

_ Arch. Rinaldo Luccardini, ex Dirigente Regione Liguria

_ Arch. Mario Tasso, ex Dirigente Comune di Genova con il suo libro e il suo video.

Il Introduce e modera la conferenza:

Arch. Luigi Lagomarsino, Presidente Fondazione Mario e Giorgio Labò

