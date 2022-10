Ettore non ce l’ha fatta, muore il piccolo paziente del Gaslini amico di Spiderman

Matteo Villardita, lo Spiderman savonese, gli aveva fatto visita più volte nel tentativo di portare un sorriso nelle giornate di sofferenza del piccino, che aveva solo 4 anni

Alla fine, Ettore Pandolfi, il bimbo di Rovereto (in provincia di Brescia) è stato sconfitto da una malattia che non perdona e contro la quale ha lottato con coraggio. Non ce l’ha fatta nonostante il sostegno di Spiderman che era andato a trovarlo più volte, dal giugno scorso, su richiesta del nonno del bambini e dell’Associazione Abe che riunisce i familiari dei bimbi ematopatici che soffrono di leucemia, tumori, immunodeficienze e patologie ematologiche croniche.

Il povero piccino è morto oggi nonostante le cure dell’ospedale pediatrico. La sua era una malattia incurabile e non si è potuto fare molto di più che alleviare i suoi dolori.

