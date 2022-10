Treni, linea bloccata tra Sestri e Voltri per un guasto a un treno

I passeggeri protestano per il caldo. «La capotreno ha detto che non si possono aprire le porte per evitare che i passeggeri scendano dal treno. Siamo stati avvertiti che il guasto avrà tempi di riparazione non brevi»



Rientro difficile per i pendolari del ponente. Dalle ore 16:30 il traffico ferroviario sulla linea Genova – Ventimiglia è sospeso tra Genova Sestri Ponente e Genova Voltri a causa di un inconveniente tecnico a un treno che è fermo in linea in direzione Genova.

Sono in corso verifiche tecniche al treno fermo, seguiranno aggiornamenti.

Molti i treni in ritardo, per ora fino a 25 minuti.

I copertina: foto di Dario Di Giorgi

